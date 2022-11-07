Tests: herramientas que ofrece la ciencia
Existen análisis que pueden ayudar a detectar enfermedades o simplemente a obtener información adicional en materia de salud.
Existen análisis que pueden ayudar a detectar enfermedades o simplemente a obtener información adicional en materia de salud.
1 de cada 3 personas con VIH en América Latina y el Caribe no sabe que lo tiene.
El bloque de Acción Marplatense puso en duda el expediente elevado por el Ejecutivo local. "No sabemos cuál fue el criterio de selección para establecer que sería éste y no otro”, dijo la concejal Paula Mantero.
El exsecretario de salud, Alejandro Ferro, manifestó que la situación sobre las divergencias en la cantidad de los tests "es un chino" y expresó que "los ciudadanos necesitamos que la comunicación sea clara".