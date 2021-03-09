Realizarán este miércoles una jornada de detección Covid en Belisario Roldán
Será en la plaza del barrio de 10 a 13. Se hará un testeo de antígenos a los vecinos que presenten sintomatología compatible con coronavirus.
Será en la plaza del barrio de 10 a 13. Se hará un testeo de antígenos a los vecinos que presenten sintomatología compatible con coronavirus.
Así lo explican desde esa entidad. A raíz de las discusiones y oposiciones en el marco de los procedimientos, la bioquímica Luciana Barbini detalló a El Marplatense cómo se realizan las pruebas PCR y la importancia de no tener errores en el proceso.