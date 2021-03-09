Centro de Bioquímicos: los testeos "no se pueden hacer en cualquier laboratorio"

Así lo explican desde esa entidad. A raíz de las discusiones y oposiciones en el marco de los procedimientos, la bioquímica Luciana Barbini detalló a El Marplatense cómo se realizan las pruebas PCR y la importancia de no tener errores en el proceso.