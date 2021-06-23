tés en hebras

Del Rojo al Blanco… tipos de Tés para Todos los Gustos
Hay consenso en que el Té Verde es una bebida saludable, más aún que el Té Negro de la época de las abuelas, y cada vez es más demandado y disfrutado por hombres y mujeres de todas las edades.
Hay consenso en que el Té Verde es una bebida saludable, más aún que el Té Negro de la época de las abuelas, y cada vez es más demandado y disfrutado por hombres y mujeres de todas las edades.
El té en hebras, por sus múltiples perfiles gustativos y aromáticos, está haciendo evolucionar al tradicional concepto de “maridaje”, que remite a un proceso de combinación de algún alimento con una bebida y que, años atrás, se reservaba principalmente para el vino.
En China se ha aromatizando y saborizado el té con diferentes ingredientes desde tiempos inmemoriales. Hoy, aquí y ahora, ¿con qué te gustaría saborizar y aromatizar tu taza de té?