Un hombre en grave estado al explotar el termotanque de su casa
La víctima tiene 34 años y fue derivada al HIGA. El hecho ocurrió este miércoles por la noche en el barrio Bernardino Rivadavia.
La víctima tiene 34 años y fue derivada al HIGA. El hecho ocurrió este miércoles por la noche en el barrio Bernardino Rivadavia.
El hecho se registró este viernes en el Jardín Municipal N° 30 “Amanda Bertarini de Gordobil” del barrio Los Tilos. Desde el municipio informaron que la víctima se encuentra en buen estado de salud y se recupera de las lesiones en su rostro.