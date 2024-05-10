Llaman a licitación para la reparación integral del techo de las Terminales 2 y 3 del Puerto
El presupuesto oficial para la contratación es de 120 millones de pesos más IVA, con un 30% de anticipo financiero.
El presupuesto oficial para la contratación es de 120 millones de pesos más IVA, con un 30% de anticipo financiero.
Empleados de dos pesqueras de vieiras, que están de paro desde hace un mes, mantienen la medida de fuerza, para reclamar que sus sueldos se adapten al convenio colectivo de trabajo.