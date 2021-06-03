teresa garcia

Teresa García criticó a JxC por hacer "politiquería" en torno al reparto de fondos a municipios

"Desde la provincia se ha podido sostener la masa salarial de todos los municipios, incluso de los que son muy ricos, para que ningún trabajador dejara de cobrar con el envío de 15 mil millones de pesos", contó la ministra en tono crítico sobre algunas consideraciones que salieron tras la reunión de