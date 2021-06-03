teresa garcia

Teresa García: "Es una enorme ventaja que se produzca aquí la vacuna Sputnik"
La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, señaló que el nivel de contagios de coronavirus "todavía es muy alto".
La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, señaló que el nivel de contagios de coronavirus "todavía es muy alto".
"Queremos tener vacaciones, playa, recreación y divertimento. Queremos que los comercios estén abiertos, que no se pare la actividad económica. Queremos que empiecen las clases dentro de un mes y medio, (pero) para que todo esto que queremos funcione tiene que haber una gran responsabilidad social y
"Desde la provincia se ha podido sostener la masa salarial de todos los municipios, incluso de los que son muy ricos, para que ningún trabajador dejara de cobrar con el envío de 15 mil millones de pesos", contó la ministra en tono crítico sobre algunas consideraciones que salieron tras la reunión de
La administración de Axel Kicillof avanza con el operativo que se aplicará en los 135 municipios. Esto lo confirmó la ministra de Gobierno Teresa García