Temporada 2024

Cine 2024: un año que deja secuelas
El cine animado, con "Intensa-Mente 2" a la cabeza, se impuso en la taquilla del mundo, y especialmente Disney con tres producciones entre las cinco más vistas. En Argentina, la concurrencia cayó un 18,5%.
El cine animado, con "Intensa-Mente 2" a la cabeza, se impuso en la taquilla del mundo, y especialmente Disney con tres producciones entre las cinco más vistas. En Argentina, la concurrencia cayó un 18,5%.
Lo aseguró el titular del UTHGRA local, Pablo Santín. “El consumo fue muy bueno, tuvimos todos los restaurantes llenos”, dijo el gremialista.