Consejos para optimizar el teletrabajo
Hábitos saludables para que trabajar desde casa no sea caótico.
Hábitos saludables para que trabajar desde casa no sea caótico.
La iniciativa fue aprobada con amplia mayoría y avanza al Senado. Plantea el derecho a desconexión, así como también consideraciones para quienes tienen niños o adultos mayores a cargo.
Será para el sector privado y mientras dure la cuarentena y la inactividad escolar. Además, solo un integrante del hogar podrá gozar de estos beneficios.
Según un estudio de la UPF Barcelona School of Management, en el 81% de los casos el teletrabajo no ha provocado afectaciones al rendimiento laboral.
La Suprema Corte firmó acuerdos con la la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados y Funcionarios para desarrollar la metodología del trabajo en domicilio.