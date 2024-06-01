Naftas, luz, gas, colegios privados y más: los aumentos que llegan en junio
La suba en los combustibles que comenzó a regir esta madrugada es el puntapié inicial de una serie que incluirá varios servicios.
La suba en los combustibles que comenzó a regir esta madrugada es el puntapié inicial de una serie que incluirá varios servicios.
Tal como lo adelantó el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie, se espera que los usuarios no deban abonar más dinero por usar teléfonos fuera del territorio nacional. La medida todavía debe terminar de ser aprobada por los parlamentos extranjeros antes de ser implementada.