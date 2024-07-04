Con la presencia de su madre, inaugurarán un mural en homenaje a Tehuel en Mar del Plata
Tehuel, un joven trans de 21 años, desapareció en la tarde del 11 de marzo de 2021 cuando salía de su casa en San Vicente, Buenos Aires.
Tehuel, un joven trans de 21 años, desapareció en la tarde del 11 de marzo de 2021 cuando salía de su casa en San Vicente, Buenos Aires.
En el caso están imputados Luis Ramos y Oscar Montes, ambos por “homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género”. Este lunes será juzgado Ramos, mientras que Montes va a ser enjuiciado por un jurado popular, con fecha a definirse.
Una mujer aportó datos que ubican al joven desaparecido a 1.800 kilómetros de donde fue visto por última vez. “Espero que sea él, sino sería una desilusión horrible”, dijo su hermana al conocer la noticia.