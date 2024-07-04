Salió a buscar trabajo y nunca volvió: comienza el primer juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre

En el caso están imputados Luis Ramos y Oscar Montes, ambos por “homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género”. Este lunes será juzgado Ramos, mientras que Montes va a ser enjuiciado por un jurado popular, con fecha a definirse.