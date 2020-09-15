Se voló uno de los techos de la Técnica N°3

Ocurrió durante la madrugada, producto del fuerte viento. La obra había comenzado en 2016 pero no registró mayores avances. Falencias en la colocación de los anclajes para soportar la estructura habrían provocado la caída. "Ahora va a costar el doble o el triple de lo que fue en su momento", lamenta