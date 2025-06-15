Cuál es la billetera virtual que paga más tasa de interés en junio
Las distintas aplicaciones compiten fuerte para captar los pesos de los clientes, con rendimientos que le ganan a la inflación.
Las distintas aplicaciones compiten fuerte para captar los pesos de los clientes, con rendimientos que le ganan a la inflación.
En las últimas horas el Banco Central dispuso una reducción de la tasa de política monetaria de cinco puntos porcentuales y la llevó del 40% al 35%.
Es la quinta reducción desde que asumió el Presidente.La autoridad monetaria consideró que la inflación baja más rápido de lo esperado
Se trata del segundo recorte consecutivo de la tasa de referencia de la economía. Pasó del 80% al 70% anual.
Además, se eliminó la tasa mínima para estos depósitos a plazo, con lo que los bancos podrán ofrecer el rendimiento que estimen conveniente.