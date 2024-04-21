Predicción: ¿Adivinación o una necesidad natural?
Se predice el tiempo, el movimiento de los astros, evolución de acontecimientos, los éxitos en los negocios, cuestiones políticas, entre otras cuestiones más.
Se predice el tiempo, el movimiento de los astros, evolución de acontecimientos, los éxitos en los negocios, cuestiones políticas, entre otras cuestiones más.
El enfoque holístico u holismo, se lo considera a un sistema todo integrado en un lugar de solo la suma de sus partes individuales. Estas terapias se basan en la creencia de la conexión mente-cuerpo-espíritu.
Pablo Giménez fue hallado sin vida en un complejo de cabañas, envuelto en una frazada. Hasta el momento no hay detenidos.
Por Lorena Costantini