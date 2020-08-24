Salud solicita reforzar las medidas de prevención del Covid-19
Ante la ausencia de tratamiento y vacuna, es imprescindible respetar el distanciamiento social.
Ante la ausencia de tratamiento y vacuna, es imprescindible respetar el distanciamiento social.
"Las mascarillas por sí solas no nos protegerán del COVID-19", aseguró el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
En un video subido a redes sociales, los profesionales de la salud del Hospital Interzonal explicaron la necesidad de la utilización del elemento protector y cómo implementarlo para evitar el contagio de COVID-19.
El Intendente rubricó la decisión provincial, cumpliendo con el proceso administrativo para implementar la medida en el Partido de General Pueyrredon.