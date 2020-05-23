Cómo trabajan las parrillas marplatenses en la pandemia
Propietarios de diferentes parrillas tradicionales contaron cómo funcionan actualmente sus locales y hablaron sobre la posibilidad de reabrir con un 30% del público.
Propietarios de diferentes parrillas tradicionales contaron cómo funcionan actualmente sus locales y hablaron sobre la posibilidad de reabrir con un 30% del público.
Desde alcohol en gel obligatorio, pasando por líneas que marquen el necesario distanciamiento social, hasta el protocolo en caso de síntomas, todas las medidas para que reabra el sector.