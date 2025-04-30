Natalia de la Lama terminó 5° en el Panamericano

La marplatense cayó en las semifinales de la especialidad SUP Surf en el Panamericano que se está desarrollando en Panamá por lo que culminó en el 5° puesto del evento. Además, en Longboard, Martín Pérez y Surfiel Gil fueron 9° al ser eliminados en cuartos de final. La gran figura es Lucía Cosoleto