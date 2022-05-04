suramericanos

Llegaron marplatenses a Rosario para las últimas competencias
En el marco de los Juegos ODESUR, son del Beach handball, atletismo y hockey. Las competencias internacionales culminan el domingo.
En el marco de los Juegos ODESUR, son del Beach handball, atletismo y hockey. Las competencias internacionales culminan el domingo.
La jugadora del Club Peñarol, junto a Nicole Tapari, Violeta Maggi y Angelina Giaccone lograron la presea dorada tras derrotar a Ecuador por 8-5.
Son jóvenes entre 14 y 17 años, en la etapa previa a las grandes contiendas deportivas internacionales.
Después del Evaluativo en Neuquén, el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Patín Carrera dio a conocer los convocados para el Mundial de Colombia y el Sudamericano de San Juan. Hay 11 representantes de la AMP.