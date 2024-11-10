Golpe a la mafia china: detuvieron a una banda que extorsionaba en supermercados del conurbano
Comerciantes chinos hicieron la denuncia al encontrar notas intimidatorias en sus locales con amenazas escritas en su idioma.
Comerciantes chinos hicieron la denuncia al encontrar notas intimidatorias en sus locales con amenazas escritas en su idioma.
Luego de la finalización de la medida que eliminaba el IVA en los productos de la canasta básica y en el marco del relanzamiento del programa "Precios Cuidados", con una lista de 310 productos, desde el Gobierno, buscan incorporar a los Supermercados Chinos y sumar productos.
A partir del año 2000, se instalaron con más fuerza en la ciudad y se calcula que está integrada por 1300 personas. Tienen más de 100 supermercados, una iglesia presbiteriana y están armando una institución cultural donde reunirse.