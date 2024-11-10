Precios Cuidados: Buscan incorporar a los Supermercados Chinos

Luego de la finalización de la medida que eliminaba el IVA en los productos de la canasta básica y en el marco del relanzamiento del programa "Precios Cuidados", con una lista de 310 productos, desde el Gobierno, buscan incorporar a los Supermercados Chinos y sumar productos.