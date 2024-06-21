Argentina se encamina al superávit comercial récord: qué puede pasar con las reservas
Las principales consultoras destacan el saldo favorable de los primeros cinco meses.
Las principales consultoras destacan el saldo favorable de los primeros cinco meses.
El ministro de Economía publicó un extenso posteo en redes sociales. “La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos”, manifestó el ministro.
El equipo económico tendrá que seguir ajustando o avanzar con privatizaciones para mantener el equilibrio.