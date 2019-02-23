Mirtha, fascinada con "Sugar": "Pensé que estaba en Broadway"

La "Diva de los Almuerzos" fue una espectadora de lujo en la última función de la obra que hace temporada en el Teatro Neptuno y que tiene como protagonista a Laurita Fernández. "Es la segunda vez que la veo y quedé nuevamente impresionada, qué bailarines, qué espectáculo", expresó.