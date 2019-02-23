Sugar y Moldavsky, primeros en recaudación en el ranking de AADET
el "top top del humor" se acercó a saludar a Laurita Fernández, Federico D´Elia y Vico D´Alessandro y juntos sellaron el liderazgo del ranking con una foto en el teatro.
el "top top del humor" se acercó a saludar a Laurita Fernández, Federico D´Elia y Vico D´Alessandro y juntos sellaron el liderazgo del ranking con una foto en el teatro.
La "Diva de los Almuerzos" fue una espectadora de lujo en la última función de la obra que hace temporada en el Teatro Neptuno y que tiene como protagonista a Laurita Fernández. "Es la segunda vez que la veo y quedé nuevamente impresionada, qué bailarines, qué espectáculo", expresó.
La protagonista de Sugar, un musical digno de Broadway, dialogó con El Marplatense sobre su actualidad y recorrido artístico. En la previa de una nueva función en el Teatro Neptuno, la multifacética artista habló de los sueños cumplidos y el trabajo de una vida para conseguirlos.
Según el informe que brinda la Asociación Argentina De Empresarios Teatrales, en el lapso del 1 al 6 de enero, la reconocida comedia musical sigue al frente de las posiciones.
El elenco de la comedia teatral Sugar, estuvo presente en la apertura de Espacio Clarín y brindó su opinión sobre una nueva temporada. Laura Fernández junto a Federico D'Elía, expresaron tener "una comedia musical con una producción gigantesca y muy linda de ver".