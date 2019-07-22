sueños y fantasías

Dos nuevas propuestas infantiles en el Teatro Olympia
Durante las vacaciones de invierno se estarán brindando diariamente dos espectáculos infantiles: "Un mundo de dulzura" y "Hechizadas".
Durante las vacaciones de invierno se estarán brindando diariamente dos espectáculos infantiles: "Un mundo de dulzura" y "Hechizadas".
La productora infantil marplatense, ganadora de dos premios Estrella de Mar convocó a una audición abierta para que todos los artistas interesados puedan formar parte de los futuros proyectos teatrales.
La obra infantil Hechizadas, “el misterio será develado” se presentó en Espacio Clarín para entretener a los más pequeños que fueron acompañados por sus familias.