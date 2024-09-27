Argentina, con Chiappero, volvió a ganar y clasificó a semifinales
La Selección U21 logró una nueva victoria 3-0, esta vez ante Bolivia, por la segunda fecha del Sudamericano que se juega en Osorno. La marplatense Morena Chiappero sumó dos puntos.
La Selección U21 logró una nueva victoria 3-0, esta vez ante Bolivia, por la segunda fecha del Sudamericano que se juega en Osorno. La marplatense Morena Chiappero sumó dos puntos.
La marplatense Morena Chiappero integró la Selección Argentina U21 que se consagró subcampeona sudamericana y además, logró el pasaje al Mundial de Indonesia 2025.
El marplatense Lucas Conde fue convocado para jugar entre el 14 y el 18 de septiembre el Campeonato Sudamericano U21 con la Selección Argentina en la localidad peruana de Tacna.
El equipo nacional con el ingreso de la marplatense Juana Giardini desde el banco, dio vuelta un partido adverso ante las locales, Perú, en el inicio del Sudamericano U21 femenino.