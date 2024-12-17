Thiago Passeri es campeón sudamericano juvenil
El marplatense Thiago Passeri se consagró campeón en el Sudamericano Juvenil de Punta Rocas, en Perú. Además, hubo más podios marplatenses.
El marplatense Thiago Passeri se consagró campeón en el Sudamericano Juvenil de Punta Rocas, en Perú. Además, hubo más podios marplatenses.
Después de las dos jornadas de medallas iniciales, entre viernes y sábado, Mateo Baldino y Lucía Gauna consiguieron 1 medalla de oro, 4 de plata y 3 de bronce entre pruebas individuales y postas en el cierre del Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos.
El clavadista marplatense que ganó 3 preseas de bronce en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos de Lima habló sobre este logro después de 32 años en los que Argentina no se subía al podio en este deporte a nivel sudamericano: “los entrenamientos y la constancia llevaron al resulta
Los nadadores marplatenses lograron una nueva actuación destacada en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano Juvenil que se desarrolla en Lima, Perú
Los marplatenses Mateo Baldino y Lucía Gauna lograron una buena cosecha en la primera jornada para la natación en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Lima, Perú. El nadador de IAE Club logró dos bronces y la deportista de Once Unidos una medalla de oro y otra de plata.
La marplatense formó parte de la posta que cerró la participación nacional en las Aguas Abiertas del Campeonato Sudamericano Juvenil de Lima. Además, en la competencia individual quedó en el octavo puesto. Argentina fue tercera en la acumulada.
Las marplatenses Guadalupe García y Sofía Migliaccio formaron parte del equipo nacional de Nado Sincronizado en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Lima después de dos jornadas de acción con las rutinas técnica y libre.
El marplatense sumó la primera medalla local en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos que comenzó en Lima, Perú. Fue bronce en el trampolín de tres metros y además quedó cerca de otra presea en Sincronizado Plataforma. También debutó Auka Sosa.