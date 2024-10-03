Tres postas, tres medallas: Lucía Gauna y un nuevo bronce sudamericano
La nadadora marplatense Lucía Gauna logró el tercer puesto con el equipo argentino en la posta 4x100 libres logrando la tercera medalla en el Sudamericano de Cali.
La nadadora marplatense Lucía Gauna logró el tercer puesto con el equipo argentino en la posta 4x100 libres logrando la tercera medalla en el Sudamericano de Cali.
El marplatense Ivo Cassini fue tercero en la prueba de 10 kilómetros de Aguas Abiertas como parte del Sudamericano de Deportes Acuáticos de Cali.
Completando la participación local en el Sudamericano de Cali, Federico Ludueña fue sexto en los 200 metros mariposa.
La marplatense Lucía Gauna volvió a subirse al podio en el Campeonato Sudamericano de Cali, Colombia. Esta vez en la posta 4x100 combinados.
La marplatense Lucía Gauna logró el bronce en la posta 4x200 libre con el equipo nacional en la primera jornada del Sudamericano de Cali.
Lucía Gauna y Federico Ludueña fueron convocados para disputar el Campeonato Sudamericano Absoluto de Natación en Colombia. También recibió la citación Ulises Saravia pero renunció por motivos personales.