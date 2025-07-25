La Sub20 goleó a ADH Brasil con un tanto de Thomas de Martis
El marplatense convirtió uno de los tres goles para que Argentina terminara con puntaje ideal en su grupo del COTIF
El marplatense convirtió uno de los tres goles para que Argentina terminara con puntaje ideal en su grupo del COTIF
El equipo de Diego Placente venció por 2-0 a Alboraya y jugará la final en L’Alcudia.
El marplatense convirtió en la final frente a Valencia donde el equipo de Diego Placente ganó por 2-0 y fue elegido como el mejor jugador de la competencia.
El equipo que integra el mallorquin de raíces marplatenses venció a Bolivia por la mínima.
El delantero Marplatense convirtió de penal en la victoria por 2-0 frente a Chile.
Con goles de Tulián y Ojeda, Argentina venció 2-1 a los locales y es líder del grupo.