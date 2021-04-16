Videos: así llegaba a Mar del Plata la vacuna Sputnik V

Las camionetas de Correo Argentino destinadas a la logística de distribución llegaron a primera hora de la mañana de este martes para que comiencen a vacunar a los profesionales de la salud. La Diputada provincial Débora Indarte supervisó la llegada junto a los directores del HIGA y del IREMI.