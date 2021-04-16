Sputnik V
La vacuna rusa Sputnik V se fabricará en la Argentina
Rusia avanza con los ensayos de la Sputnik V en menores
Cómo avanza el plan de vacunación masiva en Mar del Plata
Comienza el Plan masivo de vacunación en Mar del Plata: llegarán 3 mil dosis
Ya comenzó a aplicarse la segunda dosis de la vacuna en Mar del Plata
Vacunas: el municipio de Olavarría pidió que se esclarezca el caso
Investigan "desvío en la cadena de frío" que causó pérdida de vacunas en Olavarría
El Ministerio de Salud bonaerense debió reprogramar la aplicación de la vacuna Sputnik V al personal de salud del distrito de Olavarría, tras detectar un "desvío en la cadena de frío" que causó la inutilización de cientos de dosis, lo confirmó hoy la cartera sanitaria provincial, que inició un sumar
Histórico: la vacuna llegó a Mar del Plata y comienzan a aplicarla a los terapistas
Un total de 900 dosis ya están en Mar del Plata, para poder ser aplicadas al personal de la salud. En el HIGA como en el IREMI los directores recibieron las dosis que arribaron en móviles de Correo Argentino.
Videos: así llegaba a Mar del Plata la vacuna Sputnik V
Las camionetas de Correo Argentino destinadas a la logística de distribución llegaron a primera hora de la mañana de este martes para que comiencen a vacunar a los profesionales de la salud. La Diputada provincial Débora Indarte supervisó la llegada junto a los directores del HIGA y del IREMI.
La primera tanda de la Sputnik V llegaría al país este miércoles
Serían las dosis para vacunar a 300 mil personas, tal como anunció el presidente Fernández. Debido a la magnitud del operativo, podrían surgir imprevistos, como escalas o retrasos en la salida del avión de vuelta desde Rusia.
Coronavirus: quiénes son los famosos argentinos que se ofrecieron a darse la vacuna rusa
La farándula se expresó sobre la posible llegada de la Sputnik V al país.