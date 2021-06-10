Las provincias reciben casi medio millón de dosis de Sputnik V
De esta manera, para el final de esta semana "se habrán repartido casi 19 millones de vacunas en todo el país desde que comenzó el operativo de inmunización".
De esta manera, para el final de esta semana "se habrán repartido casi 19 millones de vacunas en todo el país desde que comenzó el operativo de inmunización".
Tendrán su primera reunión del año el martes próximo para ratificar a sus autoridades y definir un plan de trabajo.
El avión aterrizó a las 14.21. Las nuevas dosis, que serán distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días, serán utilizadas para fortalecer la inoculación de personas mayores de 70 años en todo el país.
“Chinchu” Gasparini regresó al Municipio tras recuperarse de una enfermedad y buscó homenajear al presidente ruso.
La Provincia de Buenos Aires retirará desde depósito, mientras que el resto de las jurisdicciones recibirán la vacuna en un punto de almacenamiento acordado con cada una.
El vuelo AR1060, que traerá las primeras 300 mil dosis de la Sputnik V, despegó a las 23 (hora local) desde el Aeropuerto Internacional Sheremétievo. Su arribo a Ezeiza está previsto para las 11 de este jueves.