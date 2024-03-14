Sprint Triathlon

Se presentó el Half y Sprint Triatlón que se desarrollará el domingo
Esta tarde se realizó la presentación del Half Triatlón y Sprint Triatlón que se disputarán el próximo domingo en Mar del Plata organizado por la empresa ISSports.
Esta tarde se realizó la presentación del Half Triatlón y Sprint Triatlón que se disputarán el próximo domingo en Mar del Plata organizado por la empresa ISSports.
Ambos cumplieron excelentes performances y se lucieron este sábado con sus victorias en Mar del Plata. Este domingo es el turno del AsicsHalf ISS Triathlon.