Trasfondo de las emociones: cómo y por qué sentimos
El psicólogo Martín Menecier Stimler realizó un análisis de las emociones, detallando su clasificación, interacción, impacto en el desarrollo y su función psicosocial.
El psicólogo Martín Menecier Stimler realizó un análisis de las emociones, detallando su clasificación, interacción, impacto en el desarrollo y su función psicosocial.
El animal mide más de ocho metros de largo, pesa 30 toneladas y fue hallado demasiado lejos de su hábitat natural.
Vecinos y turistas que disfrutan de la reconocida playa céntrica, se asombraron esta mañana al encontrar una "muralla de algas". Un trabajador de la zona indicó a El Marplatense que no es la primera vez que esto sucede, pero aclaró que nunca había visto tanta cantidad.