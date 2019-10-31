Piden que prohíban los plásticos de un solo uso en Mar del Plata

El reclamo llevado a cabo en el hall del Palacio Municipal, incluyó un pedido formal al intendente para que "promulgue una ordenanza que prohíba los plásticos que utilizamos minutos y luego tiramos a la basura. como sorbetes o vasos descartables que van quedar contaminando el planeta por miles de añ