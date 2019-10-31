Un mundo libre de sorbetes
A partir de noviembre no podrán ofrecerlos en ningún local comercial ni establecimiento. La medida fue dispuesta por el Medio Ambiente y Espacio Público de Buenos Aires.
A partir de noviembre no podrán ofrecerlos en ningún local comercial ni establecimiento. La medida fue dispuesta por el Medio Ambiente y Espacio Público de Buenos Aires.
Mediante un decreto, el Intendente Carlos Fernando Arroyo dispuso la prohibición del uso de sorbetes, vasos, plásticos y cubiertos plásticos en todo el sector costero, buscando concientizar sobre el implemento de estos utensilios.
El reclamo llevado a cabo en el hall del Palacio Municipal, incluyó un pedido formal al intendente para que "promulgue una ordenanza que prohíba los plásticos que utilizamos minutos y luego tiramos a la basura. como sorbetes o vasos descartables que van quedar contaminando el planeta por miles de añ