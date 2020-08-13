Sony Music

Para las “nenas”: Lanzarán un tema inédito de Sandro
La canción se llama “No te vayas todavía”. Y se lanzará este miércoles 19 de agosto, cuando el Gitano cumpliría 75 años.
La canción se llama “No te vayas todavía”. Y se lanzará este miércoles 19 de agosto, cuando el Gitano cumpliría 75 años.
Juanse, el reconocido cantante y compositor de rock, se presentó en Espacio Clarín para hacer vibrar al público. Además le confirmó a El Marplatense que se encuentra trabajando en nuevo material y que "va a impactar muchísimo sobre todo por la pre producción que está teniendo y por las personalidade