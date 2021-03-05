Nuevas comisiones en el HCD: esperan que sean espacios activos y de construcción ciudadana
Sol de la Torre en Género y Diversidad, y Nicolás Lauría en Seguridad, tendrán enormes desafíos en el 2021.
Sol de la Torre en Género y Diversidad, y Nicolás Lauría en Seguridad, tendrán enormes desafíos en el 2021.
Luego de afirmar que "no se ejecuta el presupuesto asignado a la emergencia por violencia de género", desde el Frente de Todos destacaron que General Pueyrredon todavía no cumplió la Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.