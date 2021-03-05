Sol de la Torre

Denuncian que el Municipio no realizó "ni una capacitación" en Ley Micaela

Luego de afirmar que "no se ejecuta el presupuesto asignado a la emergencia por violencia de género", desde el Frente de Todos destacaron que General Pueyrredon todavía no cumplió la Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.