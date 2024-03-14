Sofía Rivadaneira

Sofía Rivadeneira fue convocada para el PreOlímpico con La Garra
La marplatense que juega en el Elda Prestigio de España fue convocada por Eduardo Gallardo para buscar una plaza en París 2024.
La marplatense que juega en el Elda Prestigio de España fue convocada por Eduardo Gallardo para buscar una plaza en París 2024.
La marplatense decidió cambiar de equipo luego de dos temporadas en en el Elda Prestigio y ahora es incorporación del Sporting La Rioja.
La marplatense Sofía Rivadeneira forma parte de una concentración que realizará la Selección Argentina Femenina en España.
La marplatense fue citada entre 42 jugadoras para comenzar el ciclo de Mariano Muñoz como entrenador de la Selección Nacional Femenina.
La marplatense que se desempeña en el Handball Metropolitano, logró la consagración en el Campeonato Sur-Centro de Handball para la categoría Junior que se realizó en el CENARD y, en consecuencia, la clasificación al Mundial de Eslovenia. Rivadeneira además, fue incluida en el equipo ideal de la com