Sofía Rivadaneira

Sofía Rivadeneira al Mundial Junior y dentro del equipo ideal

La marplatense que se desempeña en el Handball Metropolitano, logró la consagración en el Campeonato Sur-Centro de Handball para la categoría Junior que se realizó en el CENARD y, en consecuencia, la clasificación al Mundial de Eslovenia. Rivadeneira además, fue incluida en el equipo ideal de la com