La "Sole" cerró AcercArte en Mar del Plata
Soledad Pastorutti junto a los Socios del Rock brindaron un espectáculo lleno de clásicos del rock nacional que cerró el programa de recitales de AcercArte.
Soledad Pastorutti junto a los Socios del Rock brindaron un espectáculo lleno de clásicos del rock nacional que cerró el programa de recitales de AcercArte.
El martes a las 20.30 Parque Camet recibirá por primera vez, grandes músicos del rock se asociaron en una superbanda. Un verdadero seleccionado rockero, con Soledad a la cabeza.