sociedad de fomento aeroparque

Rompió la restricción de acercamiento y fue a la casa de su ex pareja para amenazarla
El hecho sucedió en el barrio Aeroparque durante la madrugada. El malviviente forzó la puerta de entrada y amenazó a la mujer.
El hecho sucedió en el barrio Aeroparque durante la madrugada. El malviviente forzó la puerta de entrada y amenazó a la mujer.
El 78,9% de los vecinos adhiere al esquema de separación y cumple con el cronograma de recolección. Esperan que el programa Bolsa Verde se aplique en toda la ciudad el año próximo.
Junto al Comité Barrial de Emergencia de barrio Aeroparque, difundieron la campaña, la cual consistió en juntar cuadrados de lana tejidos por diferentes personas y confeccionar con ellos frazadas para aquellos que más lo necesitan.