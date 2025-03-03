Sobrepoblacion

Avanza un proyecto para aliviar la sobrepoblación en la cárcel de Batán
Se debe a que la Unidad N°15 cuenta con capacidad para 937 personas, pero alberga a 1.568 internos, según datos de enero.
Se debe a que la Unidad N°15 cuenta con capacidad para 937 personas, pero alberga a 1.568 internos, según datos de enero.
La Unidad Penal N°15 tiene casi 1300 internos, cuando la capacidad máxima de plazas se estipula en 900, mientras que la Unidad Penal N°44, que cuenta con un límite de 372 plazas, hay 526 personas.