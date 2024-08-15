Alerta en Balcarce por seis jóvenes con sobredosis: dos dealers detenidos

Un grupo de amigos, de entre 18 y 25 años, ingirió, junto con bebidas alcohólicas, varias pastillas psicotrópicas que le habrían sido suministradas por los dos individuos, que fueron apresados luego de dos allanamientos. Los jóvenes debieron ser hospitalizados para su tratamiento.