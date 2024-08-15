Detuvieron a varias personas implicadas en la muerte de Matthew Perry
El reconocido actor de Friends sufrió una sobredosis letal por haber tomado ketamina en octubre de 2023.
El reconocido actor de Friends sufrió una sobredosis letal por haber tomado ketamina en octubre de 2023.
Un grupo de amigos, de entre 18 y 25 años, ingirió, junto con bebidas alcohólicas, varias pastillas psicotrópicas que le habrían sido suministradas por los dos individuos, que fueron apresados luego de dos allanamientos. Los jóvenes debieron ser hospitalizados para su tratamiento.