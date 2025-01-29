Por primera vez, trabajadores ambulantes elegirán autoridades gremiales a través del voto
Será en las elecciones que realizará SIVARA en diciembre de este año. Se abrió el empadronamiento y sólo podrán votar los que se afilien hasta marzo.
Será en las elecciones que realizará SIVARA en diciembre de este año. Se abrió el empadronamiento y sólo podrán votar los que se afilien hasta marzo.
“Las ganancias van a rendir”, señaló el secretario general interino de SIVARA sede General Pueyrredon, Walter Rivero.
El delegado normalizador designó hoy a Walter Rivero como nuevo secretario general interino de SIVARA.
Desde el gremio que agrupa a vendedores ambulantes y feriantes destacaron la ayuda para que los chicos puedan comenzar de la mejor manera el ciclo lectivo.