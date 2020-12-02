sistema nervioso

Serotonina: ¿qué función cumple?

Se trata de un neurotransmisor, o sea una sustancia química que trasmite señales entre las neuronas y también entre una neurona y una célula efectora o la célula de un órgano, ya sea intestino, estómago, hígado, musculo o corazón. La palabra de la doctora María Alejandra Rodríguez Zía, especialista en endocrinología,para mantenerla a raya.