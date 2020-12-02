sistema nervioso

Las emociones afectan la piel
Es importante realizar una consulta con un médico dermatólogo para lograr una correcta evaluación de la dermis.
Es importante realizar una consulta con un médico dermatólogo para lograr una correcta evaluación de la dermis.
Se trata de un neurotransmisor, o sea una sustancia química que trasmite señales entre las neuronas y también entre una neurona y una célula efectora o la célula de un órgano, ya sea intestino, estómago, hígado, musculo o corazón. La palabra de la doctora María Alejandra Rodríguez Zía, especialista en endocrinología,para mantenerla a raya.