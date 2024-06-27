Sistema Educativo Municipal

Sistema educativo de Mar del Plata: bajó la tasa de repitencia y más personas asisten a la universidad
Lo reveló un informe realizado por la Red Mar del Plata Entre Todos, junto a la UNMdP, la Facultad de Humanidades, el CIMED y el CONICET.
Lo reveló un informe realizado por la Red Mar del Plata Entre Todos, junto a la UNMdP, la Facultad de Humanidades, el CIMED y el CONICET.
La docencia como estilo de vida, no es un trabajo más. Marcas, recuerdos, personas y derechos adquiridos, forman parte del trayecto de esta docente partícipe del sistema municipal que hoy, desde su retiro, analiza el contexto actual en retrospectiva.