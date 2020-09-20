SISA
Mar del Plata superó los 9.000 casos de coronavirus
El Municipio confirmó 310 nuevas personas con coronavirus
Coronavirus: Mar del Plata, cerca de los 3 mil casos activos
Menos de 300 casos positivos en Mar del Plata, luego de cuatro días
Viernes negro: otras 381 personas en tratamiento por COVID-19
Nueva jornada con más de 300 casos de coronavirus en Mar del Plata
Casi 300 nuevos casos positivos y son 109 las víctimas fatales en Mar del Plata
La secretaría de Salud informó que fallecieron 8 personas que estaban en tratamiento. Además comunicaron que hay 297 nuevas personas en tratamiento por Covid-19 y 156 recuperadas.
Mar del Plata superó la barrera de los 100 muertos por coronavirus
La secretaría de Salud de General Pueyrredon informó que hay 180 pacientes nuevos en tratamiento por COVID-19 y 85 personas recibieron el alta, por lo que son 2153 los casos activos en la ciudad.
En Mar del Plata ya hay más de 2 mil personas en tratamiento por coronavirus
La secretaría de Salud informó este domingo que hay 239 nuevas personas en tratamiento por COVID-19 y 157 recuperadas. De esta manera, son 2069 los pacientes activos.
Preocupante: otra vez más de 300 casos en Mar del Plata
Este sábado, la secretaría de Salud informó que hay 168 personas recibieron el alta. De esta manera, son 1987 los pacientes que permanecen en tratamiento por coronavirus.
Confirmaron que murieron 13 personas por coronavirus en Mar del Plata
Hay 190 nuevas personas en tratamiento por Covid-19 y 122 recuperadas
Gollan: "Mar del Plata está entrando en la etapa donde la transmisión es comunitaria”
Así se refirió este lunes el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires a la situación sanitaria de la ciudad.
Coronavirus: Mar del Plata supera los 600 casos activos
Así lo informó la secretaría de Salud de General Pueyrredon en el parte oficial de este domingo por la noche.
Coronavirus: aumenta el uso de camas de terapia intensiva en Mar del Plata
Se dio a conocer este domingo el detalle de los últimos 66 casos positivos en General Pueyrredon y la ocupación de camas ascendió a 76. Además, hay 19 personas más de las que se desconoce el nexo epidemiológico.
Los últimos 32 contagios, dispersos por Mar del Plata
Salvo la empresa pesquera y el psiquiátrico, los nuevos resultados positivos tienen diversas procedencias y hay 10 casos en los que aún no se descubrió el nexo epidemiológico.
El 70% de los nuevos infectados son del psiquiátrico
Entre pacientes y contactos estrechos, son 20 personas que contrajeron el virus de la institución de salud mental.
Dos de cada tres nuevos contagios se relacionan con el Hospital Houssay y la pesquera clandestina
De los 52 casos positivos informados por el municipio de General Pueyrredon el domingo por la noche, 34 surgieron de estos establecimientos, que continúan siendo los focos principales.