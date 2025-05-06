sindicato empleados de comercio

Empleados de Comercio ratificó el acuerdo paritario y reafirmó su plena vigencia
El acuerdo prevé un aumento salarial acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos, y establece que el salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000.
El acuerdo prevé un aumento salarial acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos, y establece que el salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000.
La iniciativa responde a la preocupación por la naturalización del discurso violento por parte de las autoridades nacionales.
Así lo informó este lunes Guillermo Bianchi, secretario general del gremio mercantil. También permanecerá cerrada la Asociacion Mutual de Empleados de Comercio. Mientras tanto, su sede central atenderá en las delegaciones Puerto y Monolito.
La empresa, que en Mar del Plata dejó a más de 30 empleados sin trabajo por el cierre de sus comercios, hizo una propuesta que no fue aceptada. Se realizó una contrapropuesta para reducir la cantidad de cuotas, al tiempo que se aguarda por los sueldos adeudados.
Así se manifestó el primer delegado gremial de los trabajadores de la aplicación digital de delivery, Federico Herlein, elegido el pasado miércoles en el Sindicato de Empleados de Comercio.