sindicato empleados de comercio

Musimundo ofreció en 12 cuotas el pago de indemnizaciones y fue rechazado

La empresa, que en Mar del Plata dejó a más de 30 empleados sin trabajo por el cierre de sus comercios, hizo una propuesta que no fue aceptada. Se realizó una contrapropuesta para reducir la cantidad de cuotas, al tiempo que se aguarda por los sueldos adeudados.