Sinceramente
La zanahoria del kirchnerismo
Cristina: “Confiemos en la sensatez de los argentinos”
Cristina Fernández habló de Moyano, Macri y del “hada virginal”
Hora por hora, el martes agitado de Cristina en Comodoro Py
CFK volvió a La Rural y presentó su best seller "Sinceramente"
"No voy a perder ni un minuto de mi vida en leer estupideces"
CFK lanza su libro "Sinceramente" y apunta contra Macri: "Es el caos"
La ex presidenta presentará su primer libro el 9 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en La Rural. Se dieron a conocer algunos fragmentos de la publicación en la que habla sobre Macri, Nestor, el Papa Francisco y la obra pública, entre otros.