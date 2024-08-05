El gran gesto de Simone Biles luego de que Rebeca Andrade se quedara con el oro
Una vez que las tres gimnastas recibieron sus preseas, las estadounidenses le hicieron una reverencia a la atleta de Brasil.
Una vez que las tres gimnastas recibieron sus preseas, las estadounidenses le hicieron una reverencia a la atleta de Brasil.
Ana Barbosu había finalizado tercera en la final de suelo de los Juegos Olímpicos y sin embargo, ante el pedido de revisión, los jueces elevaron la puntuación de Jordan Chiles, quien terminó celebrando la presea de bronce.