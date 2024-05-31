Un cumpleaños “Natural”, donde la moda te invita a ser parte con entrada libre y gratuita
Es el sábado a las 17 en Santa Fe 1678, departamento C. Después de las 18 habrá dos sorteos, un brindis y descuentos especiales.
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La Policía Federal y Aduana realizaron tres allanamientos en Mar del Plata. Desbarataron un "showroom" que tenía conexiones con los "reyes del contrabando".