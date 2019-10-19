Luego de la denuncia en su contra por abuso sexual, Axel canceló un recital en Córdoba
El cantante debía brindar un recital esta noche. Pero su producción anunció que no se presentará, sin dar ninguna explicación.
El cantante debía brindar un recital esta noche. Pero su producción anunció que no se presentará, sin dar ninguna explicación.
Será este viernes a las 18.30. La propuesta es de carácter libre y gratuito y consiste en un espacio de formación, de debates y reflexiones en torno a la ESI y su vínculo con la Universidad
Se trata de José Luis Serre, quien se encontraba en Necochea. Desde el Obispado de Mar del Plata afirmaron que "quedó excluido en forma definitiva y total del estado clerical". Ya hay una denuncia penal en curso que la Justicia investiga.