servicio civico voluntario

Arroyo, sobre el servicio cívico: “A los discapacitados les daría un motivo para vivir”

Así lo aseguró el intendente de General Pueyrredon en diálogo con la prensa y dijo que quitar el servicio militar obligatorio fue una decisión de "un grupo de dementes". También pidió extenderlo a las mujeres. “Creo que debemos ser inclusivos”, agregó.