servicio civico voluntario

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Servicio Cívico Voluntario en Valores: finaliza el periodo de inscripción
En los primeros cuatro días, 24 mil jóvenes se inscribieron en el Servicio Cívico Voluntario
Comienza la inscripción presencial para el Servicio Cívico Voluntario en Valores
En 24 horas, se inscribieron 9.000 jóvenes en el Servicio Cívico Voluntario
Un sólo concejal respaldó los dichos de Arroyo sobre el Servicio Cívico Voluntario
Bullrich aseguró que el Servicio Cívico Voluntario no será como la “colimba”
Arroyo, sobre el servicio cívico: “A los discapacitados les daría un motivo para vivir”
Así lo aseguró el intendente de General Pueyrredon en diálogo con la prensa y dijo que quitar el servicio militar obligatorio fue una decisión de "un grupo de dementes". También pidió extenderlo a las mujeres. “Creo que debemos ser inclusivos”, agregó.
El Gobierno creó el Servicio Cívico Voluntario
Destinado a jóvenes de entre 16 y 20 años, estará a cargo de la Gendarmería nacional y tendrá como objetivo brindar capacitación en valores "democráticos y republicanos".