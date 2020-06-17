Servicio Alimentario escolar
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La nueva licitación del Servicio Alimentario Escolar alcanzará a más de 48 mil chicos
Gabriela Viadas, encargada del sector, aseguró que la licitación es “un hecho histórico” y que los encargados comenzarán a trabajar cuando termine el receso invernal. Se destinará un presupuesto de más de 244 millones de pesos.