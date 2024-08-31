Un gran cierre para el Selectivo Sudamericano
Con dos medallas de oro más y otras tantas de plata, la delegación marplatense cerró su participación en el Selectivo para el Sudamericano.
Con dos medallas de oro más y otras tantas de plata, la delegación marplatense cerró su participación en el Selectivo para el Sudamericano.
Federico Ludueña y Matías Chaillou lograron sendos triunfos en la segunda jornada del Selectivo Sudamericano en Buenos Aires.
Un grupo de remeros del Club Náutico Mar del Plata participaron del Selectivo Sub-23 que se realizó en Tigre obteniendo buenos resultados.
Este domingo se desarrollará el segundo selectivo para la clasificación al Mundial de Ámsterdam y allí participará una delegación integrada por 4 marplatenses pero además competirán deportistas de Necochea, Balcarce y Comodoro Rivadavia dentro de la delegación que encabezará el Maestro Alejandro Yap