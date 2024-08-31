Marplatenses rumbo al segundo selectivo del Mundial de Taekwondo

Este domingo se desarrollará el segundo selectivo para la clasificación al Mundial de Ámsterdam y allí participará una delegación integrada por 4 marplatenses pero además competirán deportistas de Necochea, Balcarce y Comodoro Rivadavia dentro de la delegación que encabezará el Maestro Alejandro Yap