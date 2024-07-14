seleccionados

España es el nuevo campeón de la Eurocopa
Con los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal, el combinado de Luis de la Fuente superó 2-1 a Inglaterra, que había empatado el partido a través de Cole Palmer.
Con los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal, el combinado de Luis de la Fuente superó 2-1 a Inglaterra, que había empatado el partido a través de Cole Palmer.
Es la señalización que tendrán los 64 productos básicos cuyos precios quedarán congelados por seis meses. Comenzarán a aparecer entre el lunes 22 y el 29. El Gobierno dispondrá de 350 fiscalizadores en todo el país.